Peaminister Kaja Kallas ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et koroonaviiruse levik on endiselt väga kõrge. "Peame murdma nakatumisahelad," sõnas Kallas. "Seetõttu oleme sunnitud kehtestama uusi piiranguid," ütles peaminister ja lisas, et uute piirangute kehtestamine on möödapääsmatu.