Haridusprogrammiga liitusid mitu Lõuna-Eesti kooli

„Õues õppides tabame mitu kärbest ühe hoobiga. Koroonaviirus levib välitingimustes kehvasti ja ohutu vahemaa hoidmine tuleb lastel õues hoopis kergemini välja. Pealegi on teadusuuringud näidanud, et õuesõpe soodustab nii õpisisu omandamist kui ka ainete lõimimist ja seoste loomist. Ning kõige krooniks kaasneb õues õppimisega palju rohkem liikumist,“ rääkis Kull.

Värsked uuringud kõikjalt maailmast on näidanud, et koroonaaegne kodus õppimine on muutnud laste elu üksildasemaks ja istuvamaks ning soodustanud meeleoluhäireid ja terviseriske. Liikuma kutsuvates koolides otsitakse lahendusi ka sellele probleemile. „Koolid soovivad, et õpetajad saaksid ka kodusesse õppetöösse rohkem mitmekesisust tuua. Mängulise tegevusega ja liikumisega lõimitud õppetöö, väikesed sirutuspausid ja õppides õues käimine, kas või taskuhäälingut kuulates, on üks viis seda probleemi lahendada,“ rääkis Kull.