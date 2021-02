„Selle aasta eripäraks võib pidada seda, et maakonnad on konkursile esitanud terveid külade piirkondi,“ tõi esimese tutvuse järel välja Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk. „Kui varem olid kandidaatideks põhiliselt üksikkülad või alevikud, siis tänavu on pea pooltest maakondadest esitatud mitu naaberküla, kus ühiselt oma asja aetakse ja külaelu korraldatakse,“ lisas Habakukk.