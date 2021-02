Muudatustega tuleohutuse seadus toob kaasa mitmeid kohustusi

Olulisemad muudatused on seotud näiteks sellega, kui elamus või korteris on tahkekütusel töötav küttesüsteem, näiteks ahi, pliit või kamin, siis peab omanik elamu või korteri varustama peale autonoomse tulekahjusignalisatsioonianduri, milleks on tavaliselt suitsuandur, ka vähemalt ühe autonoomse vingugaasianduriga.