Parimad maailmapäevad korraldas Keeni põhikool

Käesoleva konkursi žürii hindas kõrgelt just seda järjepidevust. Keeni kooli maailmapäevad on olnud kantud erinevatest teemadest - unistused (2016), jätkusuutlik tulevik (2017), naiste ja laste õigused (2018), lapse õigus tervislikule toidule (2019) ning eelmisel aastal kliimamuutused ja ränne.

Žürii hindas kõrgelt pikaajalist maailmapäevade traditsiooni ja leidlikkust, millega ürituse korraldamisele on lähenetud. “Oleme tänulikud, et kool leidis viise kliimamuutuste ja rände teema käsitlemiseks kaasates loovalt ka nooremaid lapsi. Igal aastal ootame huviga Keeni põhikooli maailmapäevade aruannet, kust leiab põnevaid lahendusi - näiteks 2018. aastal lõimiti omavahel naiste ja laste õigused ning füüsikapäev,” ütles konkursi korraldaja Viktoria Lepp MTÜst Mondo.

“Läbi aastate on eriti silma paistnud, et kool leiab võimalusi edukaks ja mitmekülgseks lõiminguks eri õppeainete vahel ning tugevaks koostööks Valgamaa teiste haridusasutuste ja organisatsioonidega. Ei saa jätta mainimata, et maailmanädala tegevuste raames toimunud heategevuslikus kohvikus kogutud rahast toetas koolipere Tarkusefondi tüdruku Valentine õpingute jätkamist Keenia Elwasambi põhikooli 6. klassis. Keeni põhikool paistab silma oma maailmaharidusliku mõjuga kooli- ja lasteaiaperele, aga ka kogukonnale laiemalt, näiteks kirjutati eelmisel aastal maailmanädalast ka Otepää Teatajas" lisas ta.

“Olin meeldivalt üllatunud, et meie väikese kooli tagasihoidlikud tegevused on silma jäänud. Meie maailmapäevade traditsioon sai kunagi inspiratsiooni Valga Gümnaasiumist ja algusest peale oleme mõelnud, kuidas ära kasutada oma piirkonna võimalusi, sest saame ju aru, et kõik külalisõpetajad ei pruugi meieni jõuda. Nii saigi alguse koostöö Valga Gümnaasiumiga, mille vanemad õpilased teevad töötube meie kooli noorematele. Tulevikus oleme mõelnud enda 9. klassi õpilasi rakendada külalisõpetajatena näiteks lasteaias või algkoolis. Kindlasti jätkame maailmapäevade traditsiooniga, sest õppimine on pikaajaline protsess, mis mõjub nagu veetilk kivile,” kommenteeris Haljasmets.