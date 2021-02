Valga opositsioonil oli veel hiljuti lootus, et kokku õnnestub panna uus koalitsioon. Et neil endal oli koos 13 häält, aga 27-liikmelises volikogus enamuse saavutamiseks olnuks juurde vaja veel üht, lootsid nad selleks kampa võtta EKRE voliniku Tõnu Reinupi, kes praegu hääletab koalitsioonis koos Keskerakonna ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liikme Rein Randveriga.

Lootust andis Reinupi üle meelitamiseks asjaolu, et EKRE esindaja oli olnud kriitiline selle suunas, kuidas vallavalitsus võttis Priimetsa kooli direktori kohalt maha senise direktori ja pani kohusetäitjaks keskerakondlase Igor Jallai. Samuti, et keskerakondlane Viktor Mägi valiti konkursita Valga põhikooli juurde plaanitava ujula projektijuhiks brutopalgaga 1900 eurot. Vahepeal on siiski selgunud, et uue koalitsiooni loomise plaan nurjus. Proovikiviks olnud vallajuhtide umbusaldamine kukkus reedel volikogus samuti läbi, kuna koos oli ebapiisavad 13 häält. «Seda tuleb küsida Tõnu Reinupi käest, miks,» ütles opositsioonis oleva Reformierakonna esindaja Ivar Unt.