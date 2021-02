Lõuna-Eestis taastati mitmeid looduskooslusi

Viie aastaga on RMK eestvedamisel taastatud riigimaadel kokku üle 15 000 hektari ohustatud elupaiku, sellest 3300 hektarit poollooduslikke elupaiku ja üle 12 200 hektari sooelupaiku.

„Möödunud aasta oli looduskaitsetööde seisukohast märgiline, kuna lõpule jõudsid mitmed varem alustatud suured ja pikaajalised taastamistööd,“ ütles RMK looduskaitse osakonna juhataja Kaupo Kohv ja lisas, et seejuures on eriti hea meel, et looduskaitse arengukavas aastaks 2020 püstitatud eesmärk taastada 10 000 hektarit sooelupaiku õnnestus märkimisväärselt isegi ületada.