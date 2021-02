Algasid keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste eelarveläbirääkimised

Avakohtumisel anti ülevaade poolte ootustest ja seisukohtadest. Valitsusdelegatsiooni juhi, riigihalduse ministri Jaak Aabi hinnangul on hetkel omavalitsuste rahaline seisukord hoolimata koroonakriisist hea ning käesolevat aastat on alustatud tugeva finantsseisuga, teatas rahandusministeerium.

"Eesti omavalitsuste kogutulud moodustasid eelmisel aastal ligi 2,4 miljardit eurot ja on kasvanud viimase kolme aastaga 30 protsenti. Oma panuse sellesse on andnud viimaste aastate tulubaasi tõus ja eelmisel aastal eraldatud 130 miljonit kriisitoetust. Eriti teeb head meelt, et omavalitsused ei kärpinud eelmisel aastal investeeringuid. See elavdas kohalikku majandust ja andis inimestele tööd,“ ütles Aab. „Et olukord püsiks stabiilne ja arengutega saaks edasi liikuda, on vajalik eelarvestrateegia tulevikuprioriteete varakult arutada."