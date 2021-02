«Kogumik on tänuväärne materjal pidevas repertuaarivaeguses kannatavatele kooliteatritele. Autor on osanud valida põhikooliõpilastele sobivad teemad. Tänapäeva noori kõnetavad värske sisuga näidendid sobivad nii lugemiseks kui laval esitamiseks. Keelekasutus on moodne ja humoorikas, nii et teismelistel on lihtne samastuda ja mõnus mängida,» märkis Põlva kooli direktor Koit Nook.