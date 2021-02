«Umbes viiendik Rõuge valla erateedest on teederegistri järgi avalikus kasutuses ilma, et teeomanikuga oleks selleks sõlmitud leping või oleks teele seatud sundvaldus,» rääkis Ermel.

Avalikult kasutatavaks tehakse eratee juhul, kui see on ainus juurdepääs mitmele kinnistule. Selleks, et üks maaomanik ei saaks blokeerida oma kinnistust läbi kulgevat naabri kojusõiduteed, võib vald võtta selle avalikku kasutusse. Seda saab teha maaomanikuga sõlmitava lepinguga või kui teeomanik keeldub, on vallal võimalik seada teele sundvaldus. Erateega seotud kohustused (seda hooldada), õigused (hoida kõigile avatuna) ja vastutus lähevad avaliku kasutuse korral üle vallale.