Kui hakkad mõnele koeraomanikule meelde tuletama, et palun ole hea ja korista ära, mida koer murule, teiste akende alla või laste mänguväljaku äärde tegi, siis vaata, et laussõimata ei saa. Seda on kahjuks juhtunud. «Mis see sinu asi on,» kõlab enamasti vastuseks. Selmet ära koristada, on ju paljudel inimestel just eriti talvel hea. Aja aga jalaga lund peale, enne vaatad igaks juhuks kõrvale ja üle õla, et keegi ei näe ning pole midagi näinud ega kuulnud, ja astud minema. Ja siis, kui lumi ära sulab, on tulemus käes.