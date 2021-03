"Oleme juba harjunud, et uusi nakatunuid on ööpäevas üle 1000, viimati oli see arv väiksem 23. veebruaril. See on uus reaalsus, nagu ka see, et haiglaravil on üle 500 patsiendi, nüüd siis 563," ütles Sule.

Tema sõnul on nakatunute arvu kasv nädalavahetusel igati loogiline. "Kõige suurem muutus on see, et kui kaks nädalat tagasi on lõuna staabi haiglates 262 haigestunut ja põhja staabi haiglates 230, siis täna on need numbrid vastavalt 201 ja 360," ütles Sule, märkides, et Põhja-Eestis nakatunute kasv pidevalt jätkub.

Põhja staabi haiglad on hakanud juba eelmise nädala alguses oma ravivõimekust tõstma sel teel, et osakondades, kus haiglaravi vajadus on väiksem, vähendatakse voodikohti koroonahaigete kasuks. "Et meil oleks võimalikult hästi tagatud nii plaaniline kui ka covid-haigete ravi, peame haiglatega pidevalt nõu," märkis Sule.

Tema sõnul pole põhjust arvata, et haiglaravi vajavate patsientide arv hakkaks lähiajal langema, mistõttu on olukord väljakutsuv.

Ka töö- ja terviseminister Tanel Kiik tõdes, et olukord koroonaviiruse rindel on uutes negatiivsetes kõrgustes. "Viimaste nädalate jooksul on nakatumise trend olnud kiirenev ja see olukord on enam kui murettekitav. Nakatumise kiirus on suurim, mida seni näinud oleme ja sellise nakatumise juures on vaid aja küsimus, millal haiglaravi vajavate inimeste arv ületab haiglate võimekuse piiri," ütles Kiik.

Tema sõnul on kõik piirangud, mida riik on kehtestanud, igati põhjendatud, ning vastupidistel väidetel pole alust. Minister lisas, et tema enda veendumus kaldub veelgi karmimate piirangute suunas.