Valga vallas asus tööle uus haridusspetsialist

Kermo Küün on lõpetanud Valga gümnaasiumi, Tartu Ülikoolis on ta omandanud ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala.

„Olen sündinud Valgas ja Valgamaal on minu südames olnud alati väga oluline koht. Väärtustan oma kodulinna ajalugu ning soovin anda oma panuse valla arengusse. Seetõttu on mul väga hea meel, kui saan oma isiklikke väärtusi kanda edasi ka oma töö kaudu,“ rõhutas Küün ja lisas, et tema jaoks on oluline, et töökoha väärtused ühtiksid isiklike väärtushinnangutega. „Haridusvaldkond on mulle alati südamelähedane olnud. Olen olnud Valga gümnaasiumi arendusmeeskonna liige ja seisnud kooli käekäigu eest juba gümnaasiumis õppides“.