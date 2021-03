Rehvid on purunenud vähemalt kolmel autol. Foto on illustratiivne. FOTO: Mati Määrits/Lõuna-Eesti Postimees

Politseile laekus täna ennelõunal teade, et Tatra-Otepää mnt 11. kilomeetril suunaga Tartu poole on sõiduteel suured augud, mis on põhjustanud rehvide purunemist.