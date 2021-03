Värska Vesi siseneb spordijookide turule

Tehase arenduse koguinvesteering on üle 2,5 miljoni euro, millest 756 000 eurot kaeti PRIA toetustest. Laienduse käigus ehitati Värskasse tehase juurde uus tootmishoone, kuhu paigutati villimisliin ja seadmed jookide segamise jaoks ning täiendati olemasolevaid liine.

Värska Vesi AS juhatuse esimehe Urmas Jõgeva sõnul võimaldab uus liin suurendada ettevõtte maitsestatud vee tootmise osakaalu ja tuua joogiturule mitu unikaalset tooteseeriat. Maitsestatud tooted teeb unikaalseks nende baseerumine looduslikul sertifitseeritud mineraalveel.

„Uus liin võimaldab meil spordijookide turule siseneda ja jooke spetsiaalse spordikorgiga pudelitesse villida. Värska Sport on saadaval nii isotoonilise kui ka trendika BCAA joogina, kuid eriliseks teeb selle põhinemine naturaalsel mineraalveel. Maitsevee toodangu osakaalu kasvatavad ka Vurtsvasseri uute maitsetega tooted ning uus mineraliseeritud maitsevee tootesari Värska Natural Plus. Üks trendikaim näide neist on kollageeni lisandiga maitsevesi,“ rääkis Värska Vesi AS müügi-ja turundusdirektor Rauno Jõgeva.

Urmas Jõgeva sõnul on uutel toodetel ka suur ekspordipotentsiaal ning mõned neist on juba välismaa turgudel vastu võetud. „Värska Vesi AS eksport moodustab juba praegu üle 25% ja uus liin annab võimalusi ekspordi täiendavaks kasvuks. Oleme Värska kaubamärgi tuntusesse aastaid panustanud ning usume, et lisaks traditsioonilisele looduslikule mineraalveele ollakse ka välismaal valmis meie teisi tervislikke tooteid proovima,“ rääkis Urmas Jõgeva.

Vaatamata koroonast tingitud raskele majanduslikule olukorrale plaanib Värska Vesi AS tootmismahtusid kasvatada juba sellel kevadel ning uued tooted jõuavad poodidesse märtsikuus. „Kuigi HoReCa sektori (hotellid, restoranid, catering) müügi osakaal on praegustes tingimustes vähenenud, kompenseerib seda jaekaubanduse müügi kasv ning eksport. Inimesed teevad palju sporti ja panustavad teadlikult tervisesse ning seetõttu tarbitakse ka looduslikku mineraalvett järjest enam,“ märkis Urmas Jõgeva.