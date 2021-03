„Ilmataadi tehnilised apsakad üle-eestilisel "lumetootmisel" on toonud viimasel kümnendil mitmeid lumevaeseid talvi ja tuletab meelde, et kaitseliitlase suusatamisoskus ja kogemus ei ole igipõline oskus,“ ütles Kaitseliidu spordipealik Margus Purlau. „Käesolev talv ja „Kaitseliit suusatama“ programm põlistas taas need kogemused ja rõõmud. Austus osalejate ees!“ lisas ta.