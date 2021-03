Keeni koolis on tänavune õppeaasta kulgenud enamasti ikka kontaktõppes, kuid nüüd tuli vastavalt valitsuse korraldusele alates 5. klassidest taas üle minna distantsõppele. Igal sammul kummitavad koolijuhti sõnad: haridus, kool, koroona ja distantsõpe. Et õppetöö jätkuks, peame harjuma kitsendustega. Otsused tuleb teha kiirelt, lähtudes oma koolist ja vaadates, millised on võimalused. Vastutab ju koolijuht kõige eest, mis kooli uste vahel ja õuel toimub või toimumata jääb.

Uuringud näitavad, et Eesti koolijuhil on Euroopa keskmisest rohkem vastutust. Meie direktorid on keerulises olukorras, sest huvipooltel on vastandlikud nõudmised. Omavalitsus nõuab majanduslikku tõhusust, õpetajad paremaid töötingimusi, õpilased rohkem vabadust ja vanemad rohkem korda.