«Rõuge vallavolikogu opositsioon tuvastas eelarve menetluse käigus mitmeaastase raha kantimise koalitsioonikaaslase MTÜ-le,» ütles volikogu liige Tiit Niilo enne eile pärastlõunal alanud volikogu e-istungit. «Volikogu esimehele avaldatakse umbusaldust juba teist korda, kuna juhtimine pole paranenud – hoopis korruptsioon on lisandunud.»

Täpsemalt pannakse Kalgile pahaks, et vald on viimastel aastatel toetanud Rõuge katlamajahoone kolmandale korrusele loodud kaugtöökeskust Catlamaja hinnanguliselt 70 000 euroga, ilma et kasu saanud MTÜ Rõuge Kaugtöökeskus selleks ühtegi taotlust oleks esitanud.