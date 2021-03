„Täiendavate piirangute üle otsustamisel arvestasime tõsiasjaga, et nakatumine on eriti kõrge sotsiaalselt aktiivsetes vanuserühmades – tööealiste ja noorte hulgas. Arstiabi kättesaadavus on Eestis juba vähenenud ning haiglate koormus läheneb kriitilisele piirile. Meie eesmärk on praeguses olukorras tagada Eesti tervishoiusüsteemi toimepidevus. Igaühe vastutus on piirangutest kinni pidada, kuid näeme, et peame tõhustama selle üle ka järelevalvet. Piirangutega kaasneb ühiskonnale igas mõttes suur kahju, seega peame kõik koheselt oma kontakte vähendama miinimumini,“ lisas ta.