Tõrva vallas Taageperas asuva Lossispaa Wagenkülli hotelli juhi Maris Reimanni sõnul sündis hotelli avatuks jätmise otsus seetõttu, et majadel on püsikulud peal ning töötajatele tuleb jätkuvalt palka maksta. Kindlustunnet, et hotelliosa siiski märtsi lõpuni lahti jääb, tal praegu pole. «Iga nädal teeme kokkuvõtteid ja siis otsustame.»