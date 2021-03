«Praegu ma distantsõppele minemist väga suureks probleemiks ei pea, sest see pole mingi uus asi, millega me hakkama ei saa,» ütles Põlva gümnaasiumi direktor Alo Savi. FOTO: Tomi Saluveer

Sellest nädalast on koolid valitsuse otsusega taas kuuks ajaks distantsõppel, algklassid välja arvatud. Lõuna-Eesti koolijuhid selles suurt probleemi ei näe, sest aastaga on üksjagu kogemusi tulnud ja vajalik tehnika olemas. Paraku on tunda ka väsimust.