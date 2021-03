«Kirjutan kõigest sellest, mis meid iga päev ümbritseb. Terve elu on üks inspiratsiooniallikas,» vastab riimimeister küsimusele, kust ta lugude tarbeks materjali ammutab. «On ülimalt hää meel, et nüüd valmis minul ka setokeelne luulekogu. See oli mul tingimuslik, et setokeelne raamat peab olema kõva – kõvakaaneline. Ja seda ta on.»