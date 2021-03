Tänasest on Pihkva ja Lämmijärvele sõidukitega minek keelatud

Piirivalvurite jääluure näitas, et viimaste päevadel on Pihkva ja Lämmijärvel jää kandevõime märgatavalt vähenenud. Nii keelatakse kalastajate ohutuse tagamiseks 3. märtsist nendele järvedele sõidukitega minek. Jalgsi nende järvede jääle väljumine on lubatud.