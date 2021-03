Maksumaksjad on tagasi saanud 42 miljonit

Kolmapäevaks on tuludeklaratsiooni esitanud 542 000 inimest. Esitatud deklaratsioonide põhjal kuulub tagasimaksmisele 166 miljonit eurot ning juurde tuleb maksta 16 miljonit eurot.

Elektroonilistest deklaratsioonidest ligi pooled on esitatud kas mobiiltelefonis või tahvelarvutis. Niinimetatud ühe klikiga, kui ei olnud vaja midagi lisada, muuta või parandada, on esitatud kolmandik tuludeklaratsioonidest.

Annetusi on teinud 2800 inimest kogusummas 123 000 eurot. "Eelmisel aastal annetati kokku 137 000 eurot, aga tänavune tulude deklareerimine veel käib ja annetusi tuleb kindlasti juurde," ütles MTA kommunikatsiooniosakonna juhataja Gea Otsa ning lisas, et seetõttu ei saa teha võrdlust, kas kriisiaasta on annetuste hulka mõjutanud.