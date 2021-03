Lammutuste kogumaksumus on 71 396 eurot, millest suurem osa tuleb Kredexi lammutustoetusest ning kümnendiku kogusummast tasub Tõrva vald. Hinnas ei kajastu Veski tänav 9 asuv kuur, mille lammutamiseks on käimas veel projekteerimistööd.

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann sõnas, et Kredexi omafinantseeringu määra alandamine 10 protsendini on andnud soodsa võimaluse vabaneda silma riivavatest ja ohtlikest hoonetest. „Lisaks sellele, et meie elukeskkond muutub kaunimaks tänu räämas hoonete lammutamisele, on oluline ka turvalisuse kasv,“ kommenteeris ta. „Kasutuseta hooned tõmbavad ligi seiklusjanulisi noori, kes aga võivad varisemisohtlikes rajatistes tõsiselt viga saada. Lammutuste abiga on saanud meie koduvald ohutumaks ja kaunimaks.“