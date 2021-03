Kahe nädala pärast võib positiivseid testitulemusi olla päevas juba 2600

"Olukord Eestis on väga kriitiline," ütles Lanno kolmapäeval. Tema sõnul võib prognoosi kohasel pühapäevaks olla 1800 positiivset juhtu päevas, järgmiseks reedeks tõuseb see 2100 ning kahe nädala pärast 2600 juhtumini päevas.

Lanno sõnul on nakatumisnäitajad kõige kõrgmad Saaremaal, Harjumaal ja Ida-Virumaal. Ida-Eestis on ainult kolm valda, kus nakkuse levik on alla tuhande inimese kahe nädala jooksul. Peairektor lisas, et Hiiumaal, Järvamaal, Põlvamaal ja Jõgevamaal on nakatumisnäitajad langemas ning Pärnumaal ja Tartumaal on näitajad stabiliseerumas.