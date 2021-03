Võrus algab Tallinna maantee uuendamine

Esimesena võetakse ette lõik Vanajõe sillast Roosi tänavani. Tänavalõik on plaanis sulgeda järgmisest neljapäevast, 11. märtsist. Kuna olemasoleva tänavalõigu kandevõime on ebapiisav, vahetatakse välja sõidutee aluskiht. Ehituseks mittesobivat pinnast on plaanis välja kaevata 80 sentimeetri sügavuselt. Tee põhja paigaldatakse geotekstiil, laotatakse dreenliivakiht, ehitatakse killustikalus ja pannakse peale asfalt. Samuti vahetatakse välja sõidutee äärekivid ja kaevuluugid ning ehitatakse uued kõnniteed.