Transpordiamet remondib 2,8 miljoniga Põlva piirkonnas kruusateid

Purustatud kruusast kate ehitatakse sirbikujulise profiiliga ehk põikkaldega 3–5 protsenti ning viraažides on kaldeks 4–6 protsenti kurvi tsentri suunas. Peale kruuskatte paigaldust tuleb teostada tolmutõrje, selgub hanke alusdokumentidest.

Mullatöid on soovituslik teostada kuivades oludes, kaevikud ja kaevekohad tuleks hoida veevabad. Kraave kaevates peab töövõtja järjest välja ehitama mahasõidud, truupideta mahasõidud ei tohi takistada vete äravoolu kraavides.

Ehituseks sobimatu pinnas tuleb ära vedada ning ladustamiskohtade leidmine on töövõtja kohustus. Ehituseks sobilikku pinnast võib kasutada mulde laienduste ja mahasõitude muldkehade ehitamisel.

Koos muude töödega on ette nähtud olemasolevate mahasõitude remont ning vajadusel uute ehitus. Uutele ja vajadusel olemasolevatele mahasõitudele tuleb ehitada sobilikust materjalist muldkehad.

Hankelepingu kestus kokku on 67 kuud, millest seitse kuud on ehitusperiood ja viis aastat on garantiiperiood.