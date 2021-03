Postkontorid jäävad inimestele avatuks ka uute piirangute ajal

,,Kui postkontor on töötanud varasemalt lisaks tööpäevadele ka nädalavahetustel, siis on see nii ka edaspidi,'' täpsustas Vuks töökorraldust uute riiklike piirangute valguses.

,,Eelmisel kevadel saadud kogemus tõestas, et kaubanduskeskuste lahtioleku piiramine tõstab oluliselt e-kaubanduse osatähtsust igapäevaste ostude tegemisel. Seega on äärmiselt oluline hoida toimimas üleriigilist kaupade liikumist - postkontorite lahtiolekul on siin väga oluline roll,'' ütles Vuks lisades, et Eesti Post teeb omalt poolt kõik, et postkontori külastus oleks turvaline nii klientide kui ka töötajate jaoks.