Lüllemäel näeb sammalrohelisi mõtteid

Autor ütleb näituse saamisloo kohta nii: «Valgast 15 kilomeetri kaugusel Lätis asub Ziemeļgauja maastikukaitseala. Vaadates ja pildistades sealseid puuhiiglasi, hakkasid nagu iseenesest meenuma Uku Masingu luuletused. Nõnda saigi alguse selle näituse idee. Ka pealkiri «Sammalrohelised mõtted» sai laenatud Masingu samanimeliselt luuletuselt.» Samuti on väljas fotosid, mis tehtud Võrtsjärve ääres, Rannus ja Soontagal.

Lüllemäe kultuurimaja juhataja Ene Kaasi sõnul on näitus sobiv ilmestama saabuvat emakeelepäeva ning rikastama keele- ja kirjandustundi – nii palju, kui see praeguses olukorras võimalik on.