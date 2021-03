«Kirikuvalitsus on üldiselt seisukohal, et vabariigi valitsuse kehtestatud piirangud kirikutele ja kogudustele ei ole olnud vältimatult vajalikud ega ka proportsionaalsed,» ütles Valgamaa Hargla koguduse diakon Signe Salumets. «Ometi alluvad kogudused valitsuse korraldusele, lootuses olla eeskujuks ka teistele asutustele ja ühendustele, kes valjuhäälselt piirangute vastu protestivad.»

Salumetsa sõnul on avalike jumalateenistuste keelamine 3. märtsist ning samuti pühapäeva- ja leerikoolide, piiblitundide ja muude kogudustes toimuvate ürituste keelamine kõigile raske ja valus. «Eriti arvestades, et olukorras, kus inimeste südametes on mure ja ebakindlus, on vajadus usulise kooskäimise ja vaimuliku toe järele eriti suur,» märkis ta.