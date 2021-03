«Nagu aru saan, on kohtutäituril potentsiaalne ostja olemas,» rääkis pereisa Aadu Margus. Põhjust seda arvata annab talle asjaolu, et aasta algul käis üks huviline maja vaatamas ja kinnitas talle, et tahab maja ära osta. «Samas meile pole otseselt midagi räägitud.»

Õnneks ei jää pere lageda taeva alla: juba kaks nädalat on nad elanud Valgas neljatoalises korteris. «Lahendus on leitud, saime ühe korteriomanikuga kokkuleppele. Täpsemalt on tegu eramaja teise korrusega, kus on neli tuba.» Alguses kavatses omanik toad välja üürida, kuid siis lepiti kokku, et pere ostab elamispinna järelmaksuga ära. Sissemaks tuli toetustest, mida lahked inimesed hädas suurperele on viimase poole aasta jooksul annetanud. Kui korter lõpuks täielikult välja ostetakse, on Aadu Margusel plaanis kirjutada see laste nimele.