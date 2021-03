Siidrikojas kolm pidu korraga

Ühtlasi tähistasid Tea ja Sulev oma 27. pulma-aastapäeva. Lähedaste sõnul on tegu kahe hingesugulasega, kes juba 30 aastat külg külje kõrval maailma vallutavad. Ka Sulev ise kinnitas Lõuna-Eesti Postimehele, et neil on olnud abikaasaga väga õnnelik ja kaunis kooselu.