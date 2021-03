MARIKO FASTER, nimeuurija

«Viimati loetud lätikeelsest raamatust sain huvitavat teavet leivude keele ja kohanimede kohta. Pere, sealhulgas laste suured lemmikud on Andrus Kivirähk ja Triinu Laan. Oleme abikaasaga mitu korda lugenud Kiviräha «Tonti ja Facebooki» ning «Konna musi». Öökapil on Kiviräha «Puulane ja tohtlane», Andres Ehini luulekogu «Kimbuke sinilolli» ja Kristiina Ehini kogu «Janu on kõikidel üks».»