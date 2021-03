Varjupaikadesse jõuab üha rohkem kasse

Kuigi kasside steriliseerimisest ja kastreerimisest räägitakse iga aasta, näitab varjupaikade statistika, et pigem läheb olukord hullemaks. Miks nii on?

Seda, et olukord läheb hullemaks, ütleme varjupaikade poolt vaadatuna, sest kasside hulk ei vähene, vaid pigem tasapisi tõuseb. Meie ja ka teiste loomapäästeorganisatsioonide tegevuse tulemusena on olukord Eestis siiski kindlasti paranenud: linnades ei ole enam sellisel hulgal kassikolooniaid. Seda on mõjutanud ka inimeste elujärje paranemine ja hoonete remont – kassidel ei ole kohti, kus pesitseda. Pealegi antakse tekkima hakkavatest kolooniatest meile kiiremini teada.