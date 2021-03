Jää järvedel ja jõgedel muutub üha hapramaks

See nõuab jääle minejalt suurt ettevaatlikkust ja tingimusteta turvavarustuse kasutamist. Esmatähtis on kaela riputada jäänaasklid, millega ennast jääaugust välja tõmmata ning nöör, mis abiandjale ulatada või millega ise abi anda. Turvalisem on jääle minna koos kaaslasega ja hoida liikudes üksteisega distantsi. Kevadise ereda päikesega sulab ja muutub jää hapramaks ka hoolimata öistest külmakraadidest.

Nii selgub sealt, et näiteks Võõpsu sadamas on lahtine vesi. Veriora paisjärvel on jääpaksus küll 35cm, kuid ääred osaliselt lahti 20-50 cm ulatuses. Põlva paisjärvel on silla juures vaba vesi, 70 meetrit kaugemal voolu kohas on jää paksus 6 cm. Laatre jõe ujumisrannas oli jää paksus 3. märtsil 4 cm, ääred ja jõe keskosa lahti. Vastsemõisa järvel oli 2. märtsil kaldaserv lahti.