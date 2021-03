Suri endine kaitseväe juhataja ja riigikogu liige Johannes Kert

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni juhi Mart Võrklaeva sõnul on ääretult kurb, et lahkus hea kaasteeline Johannes Kert. "Johannese panus Eesti iseseisva kaitsevõime ülesehitamisel ja tugevdamisel Kaitseliidu ülema ja kaitseväe juhataja ning hiljem parlamendi liikmena on olnud hindamatu. Ta oli tõeline riigimees, kes hoidis Eestit väga. Avaldame sügavat kaastunnet Johannese lähedastele," märkis Võrklaev.