Setomaa Muuseumid toimetavad piirangute kiuste

Kolmapäevast reedeni saab külastada muuseumipoode kindral Reegi majas ning Obinitsa muuseumis. Värska külastuskeskuses/Reegi majas jääb kolmel päeval nädalas avatuks kohvikuosa, mis on liitunud ühtlasi Kagu-Eesti kaugtöövõrgustikuga Kupland. Saatse muuseumi juurde jäävale piiriäärsele matkarajale saavad aga külastajad minna terve nädala vältel omale sobival ajal. Samuti säilib uurijatel võimalus kasutada Setomaa Muuseumide kogusid ja raamatukogu, pidades kinni kehtivatest 2+2, maskikandmise ja desinfitseerimise reeglitest.

„Meie muuseumid asuvad keskustest üsna kaugel ja seega madalhooaeg on meil tõesti vaikne. Loomulikult oleme kurvad, et ei saa neid väheseidki külastajaid vastu võtta, kuid anname endast parima, et praegustes keerulistes tingimustes ikkagi hakkama saada,“ kommenteeris Setomaa Muuseumide hetkeseisu direktor Merily Marienhagen.