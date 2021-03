Haigekassa testib uut viisi, kuidas kutsuda inimesi vaktsineerimisele. Piloteeritav lahendus võimaldab inimestele saata teavituse vaktsineerimise võimalusest @eesti.ee meiliaadressile. Selleks, et inimene saaks kätte e-kirja, mis võimaldab tal valida sobiva aja vaktsineerimiseks, peab ta sisenema riigiportaali eesti.ee. Portaali saab siseneda ID-kaarti, Smart-ID või mobiil-ID-d kasutades. Seejärel tuleb suunata oma @eesti.ee e-posti aadressi igapäevasele e-posti aadressile. Teateid saab suunata ka oma lähedaste e-posti aadressile.

Säärase informeerimise eesmärk on vähendada perearstikeskuste koormust, et nad saaksid keskenduda kõige olulisemale ehk vaktsineerimisele. Kaugem eesmärk on kirjaliku teavituse kaudu informeerida ära kogu Eesti elanikkond.