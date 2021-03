Kaitseminister Kalle Laaneti sõnul on Eesti elanike kaitsetahe kõrge – 77 protsenti elanikest arvab, et Eestil tuleb rünnaku puhul osutada relvastatud vastupanu. „Enam kui pooled Eesti elanikest on valmis ka ise kallaletungi korral riiki kaitsma,“ sõnas ta.

Minister lisas, et keskkoolieas noorte seas on kasvanud valmisolek osaleda kaitsetegevuses 63 protsendini, kui aasta tagasi oli see vaid 54 protsenti. „Seejuures on märkimisväärne, et keskharidust andvate koolide õppeprogrammides peab riigikaitseõpetust vajalikuks 81 protsenti elanikest. Need numbrid annavad kinnituse, et riigikaitseõpetuse programmiga tuleb tugevalt edasi liikuda,“ lausus Laanet.