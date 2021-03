Rõuge vallavalitsuse finantsosakonna juhataja Katrin Urbaniku edastusel on aasta eesmärk viia ellu suures mahus investeeringuid. Käsil on valla üldplaneeringu koostamine, jätkatakse ühinemistoetuse vahenditest kokku lepitud investeeringud valla erinevates piirkondades. Nii on plaanis vahetada Rogosi mõisa uksed, renoveerida Misso teenuskeskus, projekteerida ja ehitada Mõniste sotsiaal- ja tervishoiukeskuse hoone lift, jätkata Rõuge rahvamaja renoveerimist, parendada Mõniste koolihoone kompleksi energiatõhusust, ehitada ümber Mõniste kooli ja rahvamaja küttesüsteemid ning ehitada Varstu kergliiklusteed.