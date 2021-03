Tormituuled tegid enim pahandust Kaagjärve ja Varstu kandis

Ööpimeduses algas kohe ka rikete likvideerimine ning hommikuks õnnestus elektrivarustus taastada üle Eesti pea 16 000 kliendile. Lõuna-Eestis sai rajust enim pihta Kaagjärve ja Varstu kant. Kui Varstu inimesed said täna keskpäevaks elektri valdavalt tagasi, siis Kaagjärvel ja seda ümbritsevates külades on jätkuvalt vooluta 66 tarbijat. Palju on katkestusi ka Põlva- ja Tartumaa piiril Peipsi lähistel.