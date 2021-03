Priit Adamsoni sõnul pole kohalikud sugugi rahul, et karjääri taastamise ja laiendamisega hea seenemets peagi hävib. FOTO: Arved Breidaks

Pikalt kasutuseta seisnud Sänna liivakarjäär Võrumaal on kavas taasavada ning laiendada paarikümnele hektarile, et seal leiduv kõrge kvartsisisaldusega liiv töötlemiseks Põhja-Eestisse vedada. Kohalik rahvas pole aga rahul, et liivaäri pärast nende hinnatud seenemets hävitatakse.