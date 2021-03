Paar nädalat tagasi helistas vana sõber, kes tuletas meelde, et kaks aastat tagasi pärast viimatisi riigikogu valimisi olin seisukohal, et tubli tulemuse teinud EKRE peab valitsusse saama. Et rahva usaldus on saadud ja nüüd tuleb seda täitevvõimu man teostada.