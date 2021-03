Ivo Pill: kas kirikutele tehti ära?

Praegusel juhul tundub otsus kirikutele «ärategemisena». Suures avaras kirikus, kus olemas nii maskid kui desovahendid, saab hilistalvisel-varakevadisel ajal vähesed kirikulised paigutada nõnda, et vahed on palju suuremad kui kaks-kolm meetrit. Armulaua jagamiseks on ühekordselt kasutatavad vahendid nagu mujal maailmas.