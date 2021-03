Põlvas tegutseva Flamingo lillepoe omanik-juhataja Liisi Kurusk ütleb, et naistepäev on lillemüüjatele üks kiiremaid aegu. FOTO: Maarius Suviste

Lillemüüjate sõnul on tänane naistepäev varasematega võrreldes hoopis teistsugune. Küll aga on kindel, et pidupäeva vaieldamatud lemmikud on jätkuvalt romantilised ja kevadised tulbid ning aegumatu iluga roosid.