Koroonaviirus sulges Põlvamaal lasteaia

Ta sõnas, et teised lasteaiad on Kanepi vallas avatud, kuid üldiste kontaktide vähendamiseks on lastevanematele esitatud palve, et kellel on võimalik jätta lapsed koju, seda ka teeksid. «Lapsevanemad on meil väga mõistvad ja üleskutset on kenasti kuulda võetud,» märkis vallavanem. «Koolid töötavad meil nii nagu riik on ette kirjutanud.»