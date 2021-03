Patrulltalituse juht mõistab noorte tahet lumel oma sõiduoskusi lihvida, kuid manitseb seejuures, et huvilistel tuleb valida lõbutsemiseks või erinevate sõiduvõtete- ja stiilide harjutamiseks selleks sobiv ja ettenähtud koht, kus oma tegevusega ei panda ohtu kaasliiklejaid. „Olgu selleks lumerada või mõni muu maaomanikuga kooskõlastatud kinnine ala. Kui on tõsine soov oma sõiduoskusi arendada, siis on näiteks kontrollitud ja turvatud rajad palju sobivamad kohad oma erinevate kurvide ja rajapiiretega. Ainult seal õpib autot tõeliselt valdama ja vaid nii on sellest tegevusest ka kasu,“ selgitas ta lisades, et eeskujulik ja ohutu liiklemine ei tohi olla ühegi sõidukijuhi jaoks tabu või igav.