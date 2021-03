Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhajata Külli Friedemanni sõnul on kahjuks Eestisse jõudvad vanemaealistele sobivate vaktsiinide kogused endiselt piiratud. «Selleks, et saavutada võimalikult kiiresti võimalikult laia üle-eestilist riskirühma inimeste vaktsineerimisega hõlmatust tuleb meil jaotada vaktsiini endiselt maakondade kaupa,» selgitas Friedemann.

«Teame, et osad vanemad inimesed on mures, miks saavad nooremad inimesed teinekord vaktsiini enne neid. Põhjus on selles, et eksperdid on soovitanud kasutada AstraZeneca vaktsiini esialgu alla 70-aastastele, kuid teisi vaktsiine ei ole piisavalt. Saame vaid kinnitada, et teeme riiki tulnud vaktsiini jagamisel endast parima ja keegi vaktsiinist ilma ei jää,» kinnitas Friedemann.