Kaitseminister külastas Kaitseliidu Põlva malevat

Kaitseväe Akadeemia (KVA) ülem brigaadikindral Enno Mõts andis ministrile ülevaate Eesti sõjalise kõrghariduse ja teaduse korraldusest ja arenguplaanidest. Samuti räägiti akadeemia rollist kaitseväe võimearenduses, koostööst kaitsetööstusega kaitseväe tootearenduses tarvis ning KVA ja tsiviilmeditsiini koostööst. „Kaitseväe Akadeemia õpe on selgelt seotud praktiliste kaitseväe ja Kaitseliidu vajadustega, mis on kindlasti kooli tugevus,“ rääkis kaitseminister Kalle Laanet.

„Hea meel on, et kaitseliidu malevad on aktiivselt kaasunud kohalikesse kriisikomisjonidesse ning panustavad otsustavalt laiapindsesse riigikaitsesse. Oluline on, et suudame praeguses olukorras maksimaalselt vabatahtlike panust kasutada vaatamata sellele, milline on nende vorm,“ ütle Laanet.